شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% بعد انخفاض كبير فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من صعودها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لترتفع بأكثر من 1% ،فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد انخفاض كبير فى المخزونات الأمريكية ، فى علامة إيجابية على تحسن مستويات الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.15% إلى مستوي 69.04$ ، من مستوى الافتتاح عند 68.25$، و سجل أدنى مستوي عند 67.88$ ،وصعد خام برنت بحوالي 1.2% إلى مستوي 72.10$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 71.24$ ، وسجل أدنى مستوي عند 70.94$.

عند تسوية الأسعار الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.4% ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.2 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 27 آب/أغسطس ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 425.38 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 أيلول/سبتمبر 2019 ، فى علامة إيجابية كبرى على تحسن مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، خاصة بعد تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالعدوى.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع السابق بحوالي 100 ألف برميل ،ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.5 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2020 ، والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

أعلن تحالف "أوبك بلس" عقب اجتماع الأمس على مواصلة السياسة الإنتاجية الحالية ، دون الانصياع لضغوط إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع لدعم تعافي الاقتصاد العالمي.

وكان التحالف قد قرر خلال اجتماعه السابق، زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر آب/أغسطس، مع تمديد تاريخ انتهاء التخفيضات حتى نهاية 2022 بدلا من نيسان/أبريل 2022.

التخفيضات الحالية لتحالف أوبك بلس بنحو 5.6 مليون برميل يوميا يتم تنفيذها حتى نهاية العام المقبل ، مع مراجعة الاتفاق شهريا بهدف التعامل مع التطورات الجديدة بالسوق.