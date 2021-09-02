شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع رغم قرار الشركة بوقف الإنتاج مؤقتاً في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من قرار صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية بوقف إنتاجها بشكل مؤقت في الصين.



وأعلنت "تسلا" أنها أوقفت بعض أنشطتها الإنتاجية بمصنعها في مدينة "شنغهاي" خلال أغسطس/آب الماضي وفق ما علمت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار معاناة "تسلا" بسبب نقص الرقائف الإلكترونية.



وذكرت المصادر أيضا أن "تسلا" أوقفت إنتاجها في المصنع المذكور بالصين لمدة أربعة أيام فقط خلال الشهر الماضي لكن وتيرة الإنتاج عادت إلى طبيعتها لاحقا.



يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه شركات السيارات على مستوى العالم أزمة في نقص الرقائق الإلكترونية.



ومن جانبها، أعلنت "تويوتا موتور" اليابانية خفض إنتاجها من السيارات في سبتمبر/أيلول الجاري بنسبة 40% مقارنة بتقديراتها السابقة.



كما أعلنت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية اليوم في بيان رسمي أنها سوف تضيف أو تمدد خفض إنتاجها من السيارات في ثمانية مصانع في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (أي في أمريكا الشمالية).



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 17:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 737.5 دولار.