شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لشركة "آبل" تتجاوز 2.5 تريليون دولار مع استمرار صعود السهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تداولات اليوم الخميس مواصلا مكاسبه الأمر الذي دعم بدوره صعود القيمة السوقية لصانعة "آيفون" الأمريكية لتتجاوز 2.5 تريليون دولار.



وترى المحللة الفنية "كاتي ستوكتون" من شركة "فيرليد ستراتيجيز" أن سهم "آبل" أمامه المجال مفتوح كي يحقق المزيد من الصعود في المستقبل القريب لا سيما بعد تحقيق مستويات قياسية في الآونة الأخيرة.



وأضافت أن السعر المستهدف لسهم شركة "آبل" يصل إلى 168 دولارا، وهو ما يعد ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بسعر إغلاق السهم لجلسة الثلاثاء الماضي.



وفي الأغلب، ربما يكون شهر سبتمبر/أيلول الجاري بمثابة فرصة سانحة لشركة "آبل" كي يشهد سهمها المزيد من الصعود حيث تستعد الشركة للكشف عن منتجات جديدة أبرزها سلسلة أحدث من جوالات "آيفون"، وهو الأمر الذي ينتظره عشاق "آيفون" من مختلف دول العالم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 17"16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 153.2 دولار لتتجاوز القيمة السوقية حاجز 2.54 تريليون دولار.