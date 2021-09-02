شكرا لقرائتكم خبر عن "جنرال موتورز" تعلن استمرار خفض الإنتاج في 8 مصانع بأمريكا الشمالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية اليوم في بيان رسمي أنها سوف تضيف أو تمدد خفض إنتاجها من السيارات في ثمانية مصانع في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (أي في أمريكا الشمالية).



وذكرت "جنرال موتورز" أن أغلب عمليات خفض الإنتاج ستتواصل كما هي دون تغيير لمدة أسبوعين إضافيين، لكنها أشارت إلى إمكانية استئناف الأنشطة الإنتاجية من سيارات "سيلفرادو 1500" و"سييرا 1500" في كل من ولاية "إنديانا" الأمريكية والمكسيك بعد أسبوع واحد من التوقف، وذلك بداية من الثالث عشر من سبتمبر/أيلول الجاري.



يأتي ذلك في ظل معاناة شركات السيارات على مستوى العالم – ومن بينها "جنرال موتورز" من أزمة نقص الرقائق الإلكترونية الأمر الذي يؤثر على إنتاج سيارات أبرزها "شيفروليه" وشاحنات "جي إم سي" في ميزوري وأيضا يؤثر على إنتاج سيارات "شيفروليه تريل بليزر" في المكسيك و"كروس أوفر" في أمريكا الشمالية.



ومع ذلك، أعربت الشركة عن ثقتها في قدرة موظفيها ومهندسيها على مواصلة الإبداع والابتكار لإيجاد حلول تهدف إلى مواجهة تحديات أزمة الرقائق.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "جنرال موتورز" بحلول الساعة 17:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 49.3 دولار.