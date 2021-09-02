شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس تأثر سلبياً بصدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض 340 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ مارس/آذار عام 2020، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 342 ألف طلب من 354 ألفا في القراءة السابقة.



يأتي ذلك قبيل إعلان وزارة العمل غدا الجمعة عن تقرير الوظائف الشهري الذي يقيس بدرجة كبيرة مدى تعافي سوق العمل الأمريكي من عدمه.



كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" وعدد من المسؤولين في البنك المركزي قد ألمحوا إلى أن البنك ربما يقلص مشترياته من السندات قبل نهاية العام الجاري.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 16:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 16:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1811 دولارا للاوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1819.6 دولار وأقل سعر عند 1806.5 دولار.