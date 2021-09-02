«صدارة» تكمل إنشاء خطي أنابيب ومحطة توزيع في مجمع بلاسكيم

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وبحسب بيان صادر عن الشركة أمس، يمتد خط أنابيب أكسيد الإيثيلين لنحو 6.8 كلم، فيما يمتد خط أنابيب أكسيد البروبيلين لنحو 6.2 كلم، وينتهيان في مرفق توزيع أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين في المجمع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات الدكتور فيصل الفقير أن نظام النقل عبر خطي أنابيب أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين سيكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبينا أن المشروع يعد محفزا ومشجعا للاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية في المملكة، وعنصرا مهما في خطة التحول إلى المزيد من الصناعات التحويلية في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، حيث سيسهم في توفير فرص استثمارية وآلاف الوظائف الجديدة في الصناعات الكيميائية والقطاعات ذات الصلة.
وتعد منتجات صدارة من أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين عنصرا أساسيا في تمكين وتصنيع العديد من التطبيقات المهمة للمملكة في عدد من الصناعات التحويلية الرئيسة، مثل كيميائيات النفط والغاز، ومواد الإنشاء، والمنظفات، ومنتجات العناية المنزلية والشخصية، والمواد الكيميائية لمعالجة المياه، والمواد الكيميائية للتعدين، وتطبيقات التغليف والطلاء، والمستحضرات الصيدلانية، وأعلاف الحيوانات، وغيرها من التطبيقات.
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