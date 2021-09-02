اتحاد الأعمال البرتغالي يدعو السعوديين للمشاركة في الفرص الاستثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد مدير العلاقات التجارية الدولية في اتحاد الأعمال البرتغالي بيدرو مقالس، على أهمية تبادل الزيارات التجارية بين السعودية والبرتغال خلال الفترة المقبلة، داعيا اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى تشكيل وفد تجاري سعودي لزيارة البرتغال ولقاء نظرائهم من أصحاب العمل البرتغاليين والمشاركة في قمة الويب الدولية والاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالبرتغال.

ونوه مقالس بالمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة ومبادراتها النوعية المتناغمة مع رؤية المملكة 2030 ووجود مدن اقتصادية متطورة في بنيتها التحتية. وأكد في تصريح عقب اختتام زيارته على رأس وفد تجاري برتغالي يضم عددا من الشركات لمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية ولقائه أصحاب الأعمال السعوديين، أن المناخ الاستثماري بين البلدين جاذب ويتميز بالتنوع خاصة في التكنولوجيا الزراعية والابتكار والقطاع الصناعي والخدمات والإنشاءات.

ولفت إلى المقومات الاقتصادية والحوافز والمزايا الاستثمارية التي تقدمها البرتغال للمستثمرين الأجانب من حيث الحوافز الضريبية وانخفاض تكاليف الأعمال التجارية والتأشيرة الذهبية التي تسمح بالوصول إلى جميع بلدان شنجن، وسهولة إنشاء شركة في غضون 45 دقيقة فضلا عن إتاحة الخدمات العامة على شبكة الإنترنت، فيما تتميز القوى العاملة بالمهارة والتعليم وقلة التكلفة.

ومن المؤمل أن تشهد الفترة المقبلة انطلاقة أكبر للتعاون بين البلدين في مجالات مثل الزراعة والتكنولوجيا الزراعية في ظل توجه المملكة لتعزيز أمنها الغذائي، بالإضافة للقطاع الصناعي بما يدعم الصناعة السعودية ويحقق هدف التنوع الاقتصادي، فضلا عن مجال التكنولوجيا في ضوء توجه المملكة نحو الانتقال إلى مجتمع المعرفة عبر رؤية 2030، وذلك من خلال إنشاء مراكز أبحاث الذكاء الاصطناعي والتي تتيح نقل المعرفة والتكنولوجيا.