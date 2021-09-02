«أكوا باور» تعتزم طرح 11% من أسهمها للاكتتاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكوا باور»، أمس، عن نيتها طرح 11% من أسهمها للاكتتاب العام وإدراج أسهمها في السوق الرئيسة للسوق المالية السعودية «تداول».

وأوضحت الشركة في بيان أمس أنها حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة لطرح 81,199,299 سهما عاديا جديدا للاكتتاب العام، وهو ما يمثل 11.1% من رأسمال الشركة بعد الطرح، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

وتأسست شركة «أكوا باور» في الرياض عام 2004، وهي مطور خاص رائد ومالك ومشغل لمشاريع متعاقد عليها على المدى الطويل لتوليد الطاقة وتحلية المياه حول العالم. تمتلك الشركة حاليا 64 مشروعا في طور التشغيل أو قيد الإنشاء أو التطوير المتقدم في 13 دولة عبر ثلاث قارات، بتكلفة إجمالية تبلغ 248 مليار ريال (66 مليار دولار).

وتوفر «أكوا باور» حاليا طاقة تشغيلية في الأسواق التي تعمل بها بمقدار 20.3 جيجاوات من الكهرباء، و 2.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا. وفي حال إنجازها للمشاريع القائمة قيد الإنشاء والتطوير المتقدم، ودخولها مرحلة التشغيل خلال السنوات الأربع المقبلة، ستتمكن الشركة من مضاعفة قدراتها التشغيلية لتوليد الطاقة، لتصل إلى 41.6 جيجاوات، وما يزيد على ضعف قدرتها التشغيلية لإنتاج المياه المحلاة حاليا، لتبلغ قرابة 6.4 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.