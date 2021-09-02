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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة التجارة جولات تفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والخضراوات بمدينة الدمام بهدف التحقق من توفير وسائل الدفع الالكتروني (مدى) للمستهلكين، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين. ونفذت الجولات بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشعبة الضبط الإداري بشرطة الدمام وجوازات الدمام. وأسفرت نتائج الجولات الميدانية عن ضبط مخالفات عدم توفر أجهزة الدفع الالكتروني، وعدم بيان أسعار المنتجات، وعدم إصدار فواتير الشراء، وعدم تعريب الفواتير، وجرى تحرير مخالفات فورية على منافذ البيع المخالفة.

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