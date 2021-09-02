أتمتة طلبات وإجراءات الإقراض في الصندوق الزراعي

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ويقدم النظام تجربة جديدة ومميزة لعملاء صندوق التنمية الزراعية، من خلال إمكانية التقديم على جميع المنتجات التمويلية الزراعية إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى وذلك عن طريق منصة الخدمات الالكترونية بشكل سهل وسريع، كما يعمل من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد التي تتيح الدخول إلى النظام بخصوصية تامة وأمان.
وأوضح مدير عام الصندوق منير السهلي أن نظام الإقراض الجديد يقدم عدة مزايا، تبدأ من إمكانية تقديم طلبات القروض الجديدة الكترونيا، ومتابعتها والاطلاع على حركة السداد، وصولا إلى توفير العديد من الخدمات الأخرى عبر المنصة الالكترونية، مثل إصدار بيان بالتعامل، وإصدار شهادات تصدير الآلات الزراعية، إضافة إلى خدمة المراجع عن بعد، وخدمة حجز المواعيد الكترونيا، أو الاتصال بخدمة العملاء بالصندوق.
وبين السهلي أن نظام الاقراض الالكتروني الجديد يخدم رؤية الصندوق المستقبلية في التوسع في إطلاق منتجات جديدة، كما يسعى إلى رفع مستوى إنتاجية العمل وتقديم خدمة وتجربة الكترونية شاملة وأفضل لعملاء الصندوق من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية عن طريق أنظمة تقنية مصممة لتلبية احتياجات الصندوق وعملائه، وكذلك تطوير آليات الإقراض واختصار المدة الزمنية للحصول على التمويل، ورفع كفاءة عمليات التحصيل وبناء قاعدة معلومات موحدة ومحدثة لعملاء الصندوق.
مزايا نظام الإقراض:
- تقديم الطلب الكترونيا.
- متابعة التقديم.
- الاطلاع على حركة السداد.
- إصدار بيان بالتعامل.
- إصدار شهادات تصدير.
- خدمة المراجع عن بعد.
- حجز المواعيد الكترونيا.
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