شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنقل خبراتها بمجالى "المناطق الحرة" و"الترويج للاستثمار" لدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاء مع خالد العسيلى وزير الاقتصاد الفلسطينى، وذلك فى إطار جهود تفعيل التعاون المشترك بين هيئات الاستثمار فى البلدين.

وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة على توافق الرؤى حول المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، ومنها نقل الخبرات المصرية بمجال إدارة المناطق الحرة وترويج الاستثمار، فضلاً عن تيسير الإجراءات التى تقدمها مراكز خدمات المستثمرين.

وقد شهد اللقاء استعراض أهمية تعزيز التعاون الاستثمارى فى مجال تقديم الدعم الفنى لهيئة تشجيع الاستثمار بدولة فلسطين بمجال جذب الاستثمار وتهيئة البيئة التشريعية.

وأشاد وزير الاقتصاد الفلسطيني بالعلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بما يعكس عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين.