الاقتصاد

عودة السياحة البحرية.. استقبال سياح قادمين عبر ميناء الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - على هامش عودة السياحة البحرية الي ميناء الإسكندرية، استقبل مكتب الهيئة المصرية  العامة للتنشيط السياحي بميناء الإسكندرية السائحين القادمين على متن عدد من السفن السياحية بالورود،  كما تم توزيع أحدث المطويات الدعائية للمقاصد السياحية المصرية.

 

 

حرص السائحين على زيارة قلعة قايتباي بالإسكندرية والتي شملت جولة بصحن القلعة والأسوار والبرج الرئيسي كما أبدوا إعجابهم بجمال وطبيعة الموقع الأثري وتسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بها.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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