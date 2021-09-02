شكرا لقرائتكم خبر عن عودة السياحة البحرية.. استقبال سياح قادمين عبر ميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش عودة السياحة البحرية الي ميناء الإسكندرية، استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بميناء الإسكندرية السائحين القادمين على متن عدد من السفن السياحية بالورود، كما تم توزيع أحدث المطويات الدعائية للمقاصد السياحية المصرية.

حرص السائحين على زيارة قلعة قايتباي بالإسكندرية والتي شملت جولة بصحن القلعة والأسوار والبرج الرئيسي كما أبدوا إعجابهم بجمال وطبيعة الموقع الأثري وتسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بها.