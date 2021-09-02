شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: 62.4 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب فى سندات الخزانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البورصة المصرية، عن تسجيل الأجانب صافي شراء في سندات الخزانة بلغت 62.4 مليون جنيه خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، فيما ارتفعت المؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.706 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 455.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.75%، والعرب على 6.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.35% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 723.3 ألف جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 11301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2542 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13694 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4408 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 4056 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 4205 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1090 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.