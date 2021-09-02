شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: الخميس 2-9-2021 جدولة قروض مصانع كيما 2 لدى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "موقع الخليج 365" اليوم الخميس 2-9-2021 مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة، ومن أهمها "الإسكان": فتح باب الحجز لـ905 قطع أراض مقابر للمسلمين بمدينة سوهاج الجديدة ، وكذلك جدولة قروض مصانع كيما 2 لدي البنوك ، اعتماد تبادل شهادات المنشأ الصادرة إلكترونياً بين الدول العربية ، بالإضافة إلى عدد من الأخبار المحلية والدولية وهى..

الصناعة والتجارة: اعتماد تبادل شهادات المنشأ الصادرة إلكترونياً بين الدول العربية

ترأست نيفين جامع وزيرةالتجارة والصناعة وفد مصر المشارك باجتماعات الدورة الـ"108" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت صباح اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة دولة ليبيا، وبمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.

وأكدت الوزيرة التزام مصر الدؤوب بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتخاذ أية إجراءات من شأنها تيسير حركة التجارة البينية بين مصر وأشقاؤها العرب، وإزالة أية معوقات تعترض سبل تنمية حركة التبادل التجاري وعدم اتخاذ أية إجراءات تعوق ذلك، بما يعود بالنفع على مصر وكافة الشعوب العربية، مشيرةً إلى سعي الحكومة المصرية لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات الأجنبية وبخاصة الاستثمارات العربية سواء بتشجيع الاستثمارات القائمة والتغلب على التحديات والمعوقات التي تعترضها أو جذب مزيد من الاستثمارات العربية الجديدة لا سيما بعد إصدار قانون الاستثمار المصري الجديد، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات العربية بالسوق المصري.

مصر وهولندا يدرسان زيادة التعاون الاستثماري بين البلدين

جري المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً مع "موريتس شابفيلد"، السفير الهولندي في مصر، وذلك لمناقشة سبل تفعيل وزيادة التعاون الاستثماري بين البلدين.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على عمق العلاقات الاستثمارية المصرية-الهولندية، مشيراً إلى أن هولندا تأتي في المركز الثاني كأكبر الدول المستثمرة في مصر، لافتاً إلى سعى هيئة الاستثمار لفتح المزيد من آفاق التعاون مع الجانب الهولندي؛ لجذب وتشجيع الاستثمارات الهولندية في مصر لتعميق الاستفادة من الخبرات الهولندية في العديد من القطاعات الحيوية، من أهمها الزراعة والبترول والخدمات المالية.

وزيرة التخطيط تشارك فى اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية بأوزبكستان

غادرت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم، إلى مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان للمشاركة في اجتماعات مجموعة البنك السنوية لمجالس محافظيها والمنعقدة حتى 4 سبتمبر.

ومن المقرر أن تناقش مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي خلال الاجتماعات قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالدول الأعضاء، بحضور 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ والبنوك المركزية وعدد من الوزراء رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام.

"الإسكان": فتح باب الحجز لـ905 قطع أراض مقابر للمسلمين بمدينة سوهاج الجديدة

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، فتح باب الحجز لـ905 قطع أراض مقابر مسلمين بمساحة (٤٠م٢) للمقبرة بنظام حق الانتفاع بمدينة سوهاج الجديدة، لافتاً إلى أنه يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة الشروط خلال الفترة من يوم الأحد 5/9/2021 إلى يوم الأحد 3/10/2021 بمقر جهاز مدينة سوهاج الجديدة في مواعيد العمل الرسمية.



وأوضح نائب رئيس الهيئة، أنه يتم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه "دفعة حجز"، وذلك مع استمارة الحجز وقت التقديم، وسداد باقي القيمة قبل الاستلام وكذا مبلغ 5 آلاف جنيه كوديعة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية +0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن المقبرة.

القابضة الكيماوية: جدولة قروض مصانع كيما 2 لدي البنوك

يدًا لما نشره الخليج 365 يوم 9 يونيو الماضى ، حول جدولة القروض على شركة كيما، جراء الاتفاق على تدشين مصانع كيما 2 كشف وليد محمد الرشيد، نائب رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، إنه تم بالفعل توقيع اتفاق بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، وعدد من البنوك لإعادة هيكلة القرض البالغ نحو 292 مليون دولار و1.920 مليار جنيه.

وأضاف الرشيد ل" الخليج 365" إن كيما تعثرت لفترة نتيجة العطل الفنى الذي أصابها، وبالتالى كان من المهم الجلوس مع البنوك للنظر فى خفض الفائدة، تزامنا مع تحسن الاقتصاد المصرى بشكل كبير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانعكاس ذلك على خفض الفائدة بشكل كبير لتنشيط الصناعة، وهو ما دفعنا كقابضة كيماوية بدعم من وزارة قطاع الأعمال العام لمساعدة كيما، وهو ما تم بالفعل

مصر والإمارات تبحثان إعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارته للقاهرة، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية إعادة تفعيل اللجنة العليا المصرية الإماراتية المشتركة والتي تأسست عام 1988 باعتبارها المظلة التي تنتظم تحتها علاقات التعاون في مختلف المجالات، وإحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لدفع العلاقات بين مصر وشركائها.