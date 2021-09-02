شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع رغم صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات اقتصادية دون توقعات المحللين.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الميزان التجاري في كندا سجل فائضا بحوالي 800 مليون دولار كندي في حين أشارت توقعات المحللين إلى تحقيق فائض بحوالي 1.7 مليار دولار كندي.



وعلاوة على ذلك، انخفض مؤشر تصاريح البناء في سوق الإسكان الكندي بنسبة 3.9% خلال الشهر الماضي على خلاف توقعات أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 1.5%.



واستفاد الدولار الكندي من انتعاش أسعار النفط الذي يعد من بين أبرز الصادرات الكندية حيث صعدت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 70.3 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.3% إلى 73.2 دولار للبرميل.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7961، وسجل أعلى سعر عند 0.7968 وأقل سعر عند 0.7912.