شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "الأبحاث والإعلام" توقع عقد تقديم خدمات تشغيلية لمنصات إعلامية متعددة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن توقيع عقد بين شركة توق للعلاقات العامة، إحدى الشركات التابعة، وشركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن التعاقد تم بغرض تقديم شركة توق للعلاقات العامة خدمات تشغيلية لمنصات إعلامية متعددة.

وأشارت المجموعة إلى أن قيمة العقد تبلغ 252 مليون ريال سنوياً، علماً بأن مدة التعاقد ثلاث سنوات.

وتتوقع المجموعة أن يظهر الأثر المالي للعقد في القوائم المالية بإذن الله ابتداء من الربع الثالث من عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة صافي أرباح بلغ 134.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 75.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 26.3%، علماً بأن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 226.1 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 140 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.