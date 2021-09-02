شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض المالية تُعلن عن نية طرح شركة "أكوا باور" للاكتتاب العام الأولي والادراج في "تداول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الرياض المالية عن نية طرح جزء من أسهم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" للاكتتاب العام، وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول".

وأفادت الرياض المالية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بمشاركة كل من سيتي جروب العربية السعودية وجي بي مورقان العربية السعودية وناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار بصفتهم المستشارين الماليين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الاولي المحتمل لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"، بأن الاكتتاب سيكون من خلال طرح أسهم جديدة تمثل 11.1% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

ويُشار إلى أن الشركة حصلت على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية، بتاريخ 22 يونيو 2021، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 81.199 مليون سهم عادي جديد (تمثل 11.1% من أسهم الشركة بعد الطرح) للاكتتاب العام بتاريخ 30 يونيو 2021.

وبحسب البيان، سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

ويُذكر أن شركة "أكوا باور" تأسست في الرياض عام 2004، وهي مطور خاص رائد ومالك ومشغل لمشاريع متعاقد عليها على المدى الطويل لتوليد الطاقة وتحلية المياه حول العالم، كما تعمل باستمرار على تحسين محفظة أعمالها.

هذا وتمتلك شركة "أكوا باور" اليوم 64 مشروعاً في طور التشغيل أو قيد الإنشاء أو التطوير المتقدم في 13 دولة عبر ثلاث قارات، بتكلفة إجمالية تبلغ 248 مليار ريال (66 مليار دولار أمريكي).