شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج للتدريب" تُوقع عقدين بـ 65.7 مليون ريال مع جامعة الملك سعود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن استلامها، اليوم الخميس، النسخة الموقعة من رئيس جامعة الملك سعود بخصوص عقدين لمشروعين مبرمين مع الجامعة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، بأن قيمة العقدين بلغت 65.66 مليون ريال، علماً بأن مدة التعاقد لكل من العقدين ستكون لمدة عام.

وبحسب البيان، ستقوم الشركة في المشروع الأول بتوفير الكادر التشغيلي لتدريس مهارات اللغة الإنجليزية لطلاب الكليات الصحية بعمادة السنة الاولي المشتركة بالجامعة، وتبلغ قيمة العقد 28.99 مليون ريال.

بينما ستقوم الشركة في المشروع الثاني بتوفير الكادر التشغيلي لتدريس مهارات اللغة الإنجليزية لطلاب الكليات العملية والهندسية بعمادة السنة الاولي المشتركة بالجامعة، وتبلغ قيمة العقد 36.67 مليون ريال.

وسيظهر الأثر المالي لكلا العقدين خلال عام 2021م وما بعدها.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 3.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 4.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 7.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 8.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.