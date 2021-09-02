شكرا لقرائتكم خبر عن الألمنيوم يواصل التراجع من أعلى مستوى له منذ عام 2011 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الألمنيوم خلال تداولات اليوم الخميس من اعلى مستوياتها منذ عام 2011، وذلك نتيجة تحذيرات أطلقها محللون في السوق بشأن زيادة المعروض.



وذكرت رابطة المعادن الصينية أن المعروض من الألمنيوم في الأسواق لا يشهد نقصا ملحوظاً، وهو ما يعني إمكانية الضغط على الأسعار.



وبالتزامن مع ذلك، ترى المؤسسة الصينية في حديثها لوكالة "بلومبرج" أن الطلب على الألمنيوم ليس قويا بما يكفي لتبرير ارتفاع أسعار المعدن الصناعي مشيرة إلى أن سعر الألمنيوم قد ينخفض بوتيرة سريعة عندما تؤثر الأسعار المرتفعة سلبا في الطلب ويتجه المستثمرون نحو بدائل أخرى.



وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الألمنيوم ارتفعت بما يناهز 50% على مدار عام 2020، وذلك نتيجة زيادة الطلب والاستهلاك مع تعافي الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي من تداعيات جائحة كورونا.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للألمنيوم تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بحوالي 0.7% إلى 2689.8 دولار للطن، وذلك بعد تراجعها بالأمس بنسبة 2.1%.