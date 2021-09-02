شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرا "ناسداك" و"إس أند بي 500" يرتفعان إلى مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية ليحقق "ناسداك" و"إس أند بي 500" أعلى مستوياتهما القياسية على الإطلاق، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض 340 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ مارس/آذار عام 2020، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 342 ألف طلب من 354 ألفا في القراءة السابقة.



يأتي ذلك قبيل إعلان وزارة العمل غدا الجمعة عن تقرير الوظائف الشهري الذي يقيس بدرجة كبيرة مدى تعافي سوق العمل الأمريكي من عدمه.



وعلى صعيد التداولات، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 35376 نقطة، وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 4536 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 43 نقطة) إلى 15352 نقطة.