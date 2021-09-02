شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف حقل نفط ضخم في كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الوزير الإيفواري للمعادن والنفط والطاقة توماس كامارا عن اكتشاف "كبير" للنفط في الحوض الرسوبي للكوت ديفوار من طرف شركة إيني الإيطالية، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية الإيفوارية"، مشيرا إلى أن الاحتياطات المكتشفة تتكون من النفط الخام والغاز الطبيعي المشارك.

وأضاف المصدر ذاته أن "هذا الاكتشاف المهم سيضيف زيادة كبيرة للاحتياطات المثبتة للكوت ديفوار، وكذلك لإنتاجها النفطي والغازي في السنوات القادمة".

وتشير التقديرات الأولية للكميات المكتشفة إلى وجود ما بين 1,5 و2 مليار برميل من النفط الخام من جهة، وما بين 1800 و2.400 مليار قدم مكعب من الغاز المشارك