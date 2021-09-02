شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات السعودية والبحرين وأبو ظبي بجلسة نهاية الأسبوع.. وهبوط قطر ودبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.08% رابحًا 9.33 نقطة ليغلق عند مستوى 11319.87 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.05% رابحًا 3.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7652.978 نقطة، وربح رأس المال السوقي 3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.377 تريليون درهم، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.18% رابحًا 2.94 نقطة ليغلق عند مستوى 1663.44 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.14% خاسرًا 4.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2912.37 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.22% خاسراً 24.86 نقطة ليغلق عند مستوى 11071.16 نقطة، بينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.08% رابحًا 9.33 نقطة ليغلق عند مستوى 11319.87 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.97% رابحًا 480.24 نقطة ليغلق عند مستوى 24918.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 175.1 مليون سهم بقيمة 6.8 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.16%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.5%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والطاقة بنسبة 0.38%، 0.36%، على التوالي، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.31%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والمواد الأساسية بنسبة 0.2%، 0.19%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.68%، ثم قطاعات التأمين والأدوية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.2%، 0.19%، 0.18%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.07%.

وقفز 108 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الغاز" بنسبة 9.87%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 5.81%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 4.94%، وتراجع 73 سهمًا على رأسها سهم "تنمية" بنسبة 2.38%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 2.30%، ثم سهم "دلة الصحية" بنسبة 1.93%، فيما تصدر سهم "شمس" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 475.6 مليون ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيكما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.05% رابحًا 3.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7652.978 نقطة، وربح رأس المال السوقي 3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.377 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 312.6 مليون سهم، بقيمة 2.03 مليار درهم، عبر تنفيذ 7066 صفقة.

وصعد قطاعي السلع الاستهلاكية والبنوك ببورصة أبو ظبي بنسبة 1.71%، 0.68%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.15%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.13%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.07%.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 14.62%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 9.85%، ثم سهم "بنك الشارقة" بنسبة 6.74%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 7.57%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 4.86%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 3.64%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 442.2 مليون درهم.





بورصة البحرينوصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.18% رابحًا 2.94 نقطة ليغلق عند مستوى 1663.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 514.6 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 13.55% مدفوعًا بصعود أسهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.45%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.56%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.45%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.17%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 12.72% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين لمواقف السيارات بنسبة 3.17%.

وقفز قطاع الصناعات بنسبة نمو 5.65% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.23%، فيما تراجعت أسهم مصرف السلام-البحرين، مجموعة جي إف إتش المالية، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.23%، 0.48%، 0.2%، على التوالي.





بورصة دبيفيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.14% خاسرًا 4.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2912.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 148.9 مليون سهم محققة ما قيمته 160.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2125 صفقة لعدد 28 سهمًا، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 0.45%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.4%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 0.1%، 0.01%، على التوالي.

وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة ديار بنسبة 2.22%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 1.38%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.11%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 0.83%، فيما تصدر سهم شركة شعاع كابيتال قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 47.9 مليون ورقة بقيمة 34.1 مليون درهم.





بورصة قطروهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.22% خاسراً 24.86 نقطة ليغلق عند مستوى 11071.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 109.4 مليون سهم بقيمة 310.3 مليون ريال عبر تنفيذ 8570 صفقة، وتراجع 23 سهماً، وارتفع 18 سهمًا، واستقرت 6 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.06%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.14%.





بورصة الكويتبينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرًا 0.21 نقطة ليغلق عند مستوى 6813.11 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسرًا 3.40 نقطة ليغلق عند مستوى 7458.81 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% رابحًا 7.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5532.41 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.07% رابحًا 4.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5828.63 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 310.4 مليون سهم بقيمة 50.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.2 ألف صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 0.90%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.21%، ثم قطاعي التكنولوجيا والطاقة بنسبة 0.99%، 0.93%، على التوالي، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.85%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%.