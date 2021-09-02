شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.706 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 11301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2542 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13694 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4408 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 4056 نقطة.