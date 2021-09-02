شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم 2-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، أمام الريال السعودى، سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.44 ريال سعودى، وسجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.77 ريال سعودى.

وعن أسعار العملات فى مصر اليوم الموافق ثانى أيام شهر ديسمبر، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، فاستقر سعر الدولار والريال السعودى، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.51 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.46 جنيه للشراء، 21.64 جنيه للبيع.

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.44 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.17 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.98 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.77 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.47 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 219.12 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 219.12 ريال بما يعادل 58.42$ سعر الذهب عيار 22بنحو 200.86 ريال بما يعادل 53.56$ سعر الذهب عيار 21بنحو 191.73 ريال بما يعادل 51.12$ سعر الذهب عيار 18بنحو 164.34 ريال بما يعادل 43.82$ سعر الذهب عيار 14بنحو 127.82 ريال بما يعادل 34.08$ سعر الذهب عيار 12بنحو 109.56 ريال بما يعادل 29.21$ سعر أوقية الذهببنحو 6,815 ريال بما يعادل 1,817$ سعر جنيه الذهببنحو 1,534 ريال بما يعادل 408.98$ سعر كيلو الذهببنحو 219,116 ريال بما يعادل 58,424$