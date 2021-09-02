شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب أدنى مستوى فى شهر قبل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى شهر ، فى ظل استمرار تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعدما قلصت بيانات ضعيفة عن وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة ،من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ،ومن أجل إعادة تقييم سوق العمل الأمريكي يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

انخفض مؤشر الدولار أكثر من 0.1 % إلى مستوى 92.39 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.51 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.53 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى شهر عند 92.37 نقطة ، بعد بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي.

أظهرت البيانات إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف بحوالي 374 ألف وظيفة فى آب/أغسطس ،أسوأ من توقعات الخبراء 640 ألف وظيفة ،وأضاف القطاع وظائف بحوالي 326 ألف وظيفة فى تموز/يوليو.

زادت تلك البيانات من الشكوك حيال قوة سوق العمل فى الولايات المتحدة ،وقلصت من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية ، حيث يعول كثيرا المركزي الأمريكي ، على قوة التوظيف وانخفاض البطالة ،حتى يمضوا قدما فى تنفيذ خطط تقليص شراء السندات ورفع أسعار الفائدة.

ومن أجل إعادة تقييم حالة سوق العمل الأمريكي ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،البيانات السلبية تعزز مؤشرات ضعف السوق ،و توسع الخسائر الحالية للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.342 مليون فى الأسبوع المنتهي 27 آب/أغسطس من 0.353 مليون الأسبوع الأسبق.