شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب ذروة 3 أسابيع بفضل قطاع السفر والترفيه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، يأتي هذا الارتفاع بفضل استمرار الأداء الإيجابي لقطاع السفر والترفيه ، فى ظل انحسار المخاوف حول تفشي انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا فى أوروبا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:35 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 475.13 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع صناعة السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.1% ، ليواصل أداءه الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي ،فى ظل انحسار مخاوف انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا فى أوروبا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأقل من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية عل التوالي، مع استمرار عمليات التصحيح وجني أرباح من المستوى القياسي جديد عند 4,537.36 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.2% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.1% ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 قرابة 0.1 %.