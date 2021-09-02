شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،بعد صدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2% إلى 1,817.11$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,813.80$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,810.64$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى شهر عند 92.37 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، بعدما قلصت بيانات ضعيفة أسوأ من التوقعات عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ، من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الأمريكية.

ومن أجل إعادة تقييم حالة سوق العمل الأمريكي ،يترقب المستثمرين غدا الجمعة ، صدور بيانات الوظائف بالقطاعات الغير زراعية ،حيث يعول كثيرا صانعي السياسة النقدية الأمريكية ، على قوة التوظيف وانخفاض البطالة ،حتى يمضوا قدما فى تنفيذ خطط تقليص شراء السندات ورفع أسعار الفائدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,000.26 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 9 نيسان/أبريل 2020.