شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم فايزر (PFE) الانخفاض في آخر جلساته، مسجلاً خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.07% ليخسر السهم نحو 3 سنت ويستقر على سعر 46.04 دولار، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى الاستناد لمستوى الدعم 45.80، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى الدعم 45.80، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 48.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه