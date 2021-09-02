شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يرتفع متأثراً باختراقه لخط اتجاه هابط – تحليل – 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بايدو (BIDU) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليحقق السهم مكاسب بنسبة بلغت 5.20% بما يعادل 8.16 نقطة ليستقر على سعر 165.18 دولار، ليواجه السهم مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

اختراق السهم لخط الاتجاه الهابط يعني البدء في مرحلة تصحيحية قصيرة المدى، ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم بحذر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 152.05، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 176.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد