الاقتصاد

كومكاست يواصل الارتفاع – تحليل – 02-09-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يواصل الارتفاع – تحليل – 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كومكاست (COMCAST CORP) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.76% ليكسب السهم نحو 46 سنت ويستقر على سعر 61.14 دولار.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 62.35.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا