شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يواصل الارتفاع – تحليل – 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كومكاست (COMCAST CORP) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.76% ليكسب السهم نحو 46 سنت ويستقر على سعر 61.14 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 62.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد