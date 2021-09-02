شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يرتفع على استحياء – تحليل – 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.03% بما يعادل سنتين فقط ليستقر على سعر 59.04 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 60.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد