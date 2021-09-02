شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يجني أرباحه – تحليل – 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.77% ليخسر السهم نحو 59 سنت ويستقر على سعر 76.15 دولار، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 73.90، ليستهدف مستوى المقاومة 79.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه