شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 -9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الخميس استقرارا ملحوظا وقت صياغة هذه السطور عند قياس أسعار الذهب اليوم على سعر ختام تداولات أمس، في حين نشهد تحركا محدودا للغاية بسعر أونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1815 دولار مقابل 1812 دولار.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 18 سجل 676 جنيها.

عيار 24 سجل 903 جنيهات للجرام.

عيار 21 يبلغ 790 جنيها.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

سعر اونصة الذهب 1815 دولارات.

كانت أسعار الذهب سجلت أمس هبوطا في البورصات العالمية، إذ تحسنت الشهية للمخاطرة في وقت لا زال السوق يترقب بعض التحسن مع استمرار التأثير السلبي على الاقتصاد جراء جائحة فيروس كورونا.

سعر الذهب في مصر مرتبط بحركة السوق العالمي، إذ تتحرك أسعار المعدن النفيس في البلاد وفق متغيرات سعر الأونصة في البورصات العالمية وفي التداولات الفورية.