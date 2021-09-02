شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 2-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 2-9-2021 أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.32 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.96 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، استقرارا أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليثبت سعره فى البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك الاستثمار العربى ثبت عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.96 جنيه للشراء.

52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.32 جنيه للشراء

52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.32 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس

52.06 جنيه للشراء.

52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.31 جنيه للشراء.

52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.49 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.26 جنيه للشراء.

52.34 جنيه للبيع.