شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 2-9-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليثبت سعره فى البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك الاستثمار العربى ثبت عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.49جنيه للشراء، و18.63 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.43جنيه للشراء، و18.58 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.48جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.49جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.