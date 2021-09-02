شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 11296 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2534 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 13683 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 4404 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 3030 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 4048 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليصل إلى مستوى 4199 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، اودن للاستثمارات المالية، الدلتا للسكر، المنصورة للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، العامة للصوامع والتخزين، مصر للألومنيوم، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، كونتكت المالية القابضة، العالمية للاستثمار والتنمية، المهندس للتأمين.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، القاهرة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، ام. ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، 6 آلاف سهم، 31970 سهم، 600 ألف سهم، 6.8 مليون سهم، 975.7 ألف سهم، 30 ألف سهم، 320.8 ألف سهم، مليون سهم، 96925 سهم، 1.3 مليون سهم، 434.7 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك كريدي أجريكول مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 131.4 ألف سهم، 82912 سهم، 27025 سهم، 255 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات تعليم لخدمات الإدارة، بنك كريدي أجريكول مصر، مصر للفنادق، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 33340 سهم، 99836 سهم، 20514 سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 1300 سهم.

كما أعلنت شركة رواد السياحة، شراء المساهم تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي، عدد 160 ألف سهم بسعر 55.867 جنيه بقيمة إجمالية 8.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمتها من 4.666% إلى 5.5906%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بن العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، اعتذار كلًا من وليد عماد الدين محمد سلطان، المرشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة، هدى مبروك عمارة الطنايحي، المرشحة لتمثيل المساهمين من شركات الوساطة في الأوراق المالية، عن خوض انتخابات مجلس الإدارة المقرر إجرائها يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر لاختيار مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لدورة جديدة (2021/2024).