شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 2-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الخميس 2-9-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.49جنيه للشراء، و18.63 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.43جنيه للشراء، و18.58 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.48جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.49جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى اليوم، ثباته أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات البنوك المصرية، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية استقر عند سعر 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.49 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.49 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.49 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.48 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.52 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.52 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.54 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.