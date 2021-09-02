شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من اختراق مستوى 0.7375 ويحاول بناء قاعدة دعم فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.7495، مع الإشارة إلى أهمية التماسك فوق 0.7375 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7310 والمقاومة 0.7430

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد