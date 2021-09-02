شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة ليبتعد عن مستوى 71.20، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 72.75 مبدئياً، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 74.65 كمحطة تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق مستويات 71.20 – 70.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 73.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد