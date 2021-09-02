شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: جدولة قروض مصانع كيما 2 لدي البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكيدًا لما نشره الخليج 365 يوم 9 يونيو الماضى ، حول جدولة القروض على شركة كيما، جراء الاتفاق على تدشين مصانع كيما 2 ، كشف وليد محمد الرشيد، نائب رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، إنه تم بالفعل توقيع اتفاق بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، وعدد من البنوك لإعادة هيكلة القرض البالغ نحو 292 مليون دولار و1.920 مليار جنيه.

وأضاف الرشيد ل" الخليج 365" إن كيما تعثرت لفترة نتيجة العطل الفنى الذي أصابها، وبالتالى كان من المهم الجلوس مع البنوك للنظر فى خفض الفائدة، تزامنا مع تحسن الاقتصاد المصرى بشكل كبير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانعكاس ذلك على خفض الفائدة بشكل كبير لتنشيط الصناعة، وهو ما دفعنا كقابضة كيماوية بدعم من وزارة قطاع الأعمال العام لمساعدة كيما، وهو ما تم بالفعل.

وأشار وليد الرشيد، أن الشركة تعمل بشكل كامل حاليا، وتحسنت مؤشراتها بشكل كبير، مما انعكس علي تحسن الصادرات وتحسن الايرادات ، لافتا أن مصانع اليوريا والأمونيا تعمل بكامل طاقتها، حيث أن الطاقة الإنتاجية للمصانع 1200 طن يوميا من الأمونيا و1575 طن يوميا من اليوريا.