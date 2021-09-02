شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الخضراوات الجملة اليوم.. الكوسة تسجل 3-6 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
وقال محمد أمين تاجر بالسوق إن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا مع ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم حيث سجل سعر الكيلو 2.5-5.25 جنيها مقابل 2-5 جنيهات للكيلو، كما ارتفع سعر كيلو الكوسة ليسجل 3-6 جنيها للكيلو مقابل 3-5 جنيهات للكيلو.
وأضاف امين لليوم السابع أن أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو ، الفاصوليا الخضراء 10-25، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيها الكيلو،أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الليمون 4-7 جنيها للكيلو .
وأضاف أن أسعار الخيار البلدى تراوحت بين 2.5-5 جنيها، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، و البامية 5-9 جنيها للكيلو أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو،أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو ، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.