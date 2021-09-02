شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الخضراوات الجملة اليوم.. الكوسة تسجل 3-6 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 2-8-2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق الجملة ب6 أكتوبر.

وقال محمد أمين تاجر بالسوق إن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا مع ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم حيث سجل سعر الكيلو 2.5-5.25 جنيها مقابل 2-5 جنيهات للكيلو، كما ارتفع سعر كيلو الكوسة ليسجل 3-6 جنيها للكيلو مقابل 3-5 جنيهات للكيلو.

وأضاف امين لليوم السابع أن أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو ، الفاصوليا الخضراء 10-25، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيها الكيلو،أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الليمون 4-7 جنيها للكيلو .

وأضاف أن أسعار الخيار البلدى تراوحت بين 2.5-5 جنيها، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، و البامية 5-9 جنيها للكيلو أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو،أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو ، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.