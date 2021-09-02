شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى فى شهر مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى شهر ، بعدما قلصت بيانات ضعيفة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية.

أضاف اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1852$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1838 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1834$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهر عند 1.1857$ ، بعد بيانات ضعيفة عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى شهر عند 92.37 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، بعدما قلصت بيانات ضعيفة أسوأ من التوقعات عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ، من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الأمريكية.

وفى أوروبا أظهرت بيانات هذا الأسبوع ،ارتفاع وتيرة التضخم الأوروبية فى آب/أغسطس بأسرع وتيرة فى نحو عشر سنوات ، الأمر الذي زاد من الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى أوروبا ، والتي قد تجبر المركزي الأوروبي على البدء قريبا فى تقليص برنامج شراء السندات ورفع أسعار الفائدة الأوروبية.