شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك بلس تتمسك بزيادة تدريجية للإنتاج.. وتمدد مهلة التعويض للدول غير الملتزمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت مجموعة أوبك بلس بالإجماع خلال اجتماعها الأخير على إبقاء سياسة الإنتاج على حالها، مع تحديد يوم 4 أكتوبر موعداً للاجتماع المقبل للمجموعة لمراجعة سياسة الإنتاج.

وأفاد بيان الاجتماع الوزراي لـ أوبك+ الذي تم عقده مساء أمس بتأكيد دول المجموعة، على خطة زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا كل شهر، مع تمديد مهلة التعويض للدول غير الملتزمة بمستويات الإنتاج حتى نهاية ديسمبر.

وتقدم الدول غير الملتزمة خطط التعويض بحد أقصاه 17 سبتمبر، على أن يكون الاجتماع المقبل للمجموعة في يوم 4 أكتوبر، بحسب موقع قناة "العربية".

وتتوقع اللجنة الفنية المشتركة للتحالف أن تظل سوق النفط في عجز حتى نهاية العام الحالي على الأقل وأن تبقى المخزونات منخفضة نسبيا حتى مايو من العام المقبل.

وعدلت اللجنة توقعات نمو الطلب على النفط في العام المقبل بزيادتها إلى أربعة فاصل اثنين مليون برميل يوميا من تقدير سابق عند ثلاثة فاصل اثنين مليون برميل يوميا.

ويأتي ذلك بعد أن قدم خبراء من اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أحدث تقرير عن حال الأسواق خلال الفترة المقبلة، والذي يشير إلى عجز متوقع قدره 900 ألف برميل يوميا هذا العام.

وتراجعت أسعار النفط خلال تداولات أمس الأربعاء متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك رغم صدور بيانات المخزون الأمريكي التي سجلت انخفاضا أعلى من التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 7.2 مليون برميل إلى 425.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.4 مليون برميل.