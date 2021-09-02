شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات دبي الوطني كابيتال يُحدد سعر الطرح النهائي لأسهم شركة "برغرايززر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بصفتها، المستشار المالي ومدير الاكتتاب، للطرح العام الأولي لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر"، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح.

واشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إلى قيامها بتحديد سعر الطرح النهائي بـ 165 ريال سعودي للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 6646% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وأشار البيان، إلى أنه قد تم الاكتتاب في الأسهم المطروحة والتي يبلغ عددها 725 ألف سهم عادي، تمثل 29% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك خلال فترة الطرح (بناء سجل الأوامر) والتي بدأت يوم الأحد الموافق 15 أغسطس واستمرت حتى يوم الإثنين الموافق 23 أغسطس الماضي.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت، في يونيو الماضي، على طلب الشركة طرح 29 % من رأس المال.