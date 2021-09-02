شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعتزم استئناف تطوير حقل غاز بنحو 110 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعمل شركة أرامكو السعودية في الوقت الحالي على استئناف مشاريع مرتبطة بتطوير البنية التحتية لحقل الجافورة والذي تقدر تكلفة تطويره بنحو 110 مليار دولار في وقت تتخذ فيه أسعار النفط مسارا صعوديا.

وأعادت الشركة طرح عدد من المناقصات لحزمة مشاريع مرتبطة بتطوير الحقل من بينها عطاء لبناء محطة الطاقة المخصصة للحقل في مطلع ديسمبر المقبل في علامة لا تخطئها العين على انتعاش التدفقات النقدية لدى الشركة للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، وذلك وفقا لموقع قناة سي إن بي سي عربية.

وذكرت مصادر للقناة أن العطاء المقرر انعقاده بعد نحو شهرين كان مقررا له العام الماضي ولكن تم تأجيله بفعل المسار الهابط لأسعار الخام والتزامات لدى الشركة تتعلق بالتوزيعات النقدية التي تعهدت بها إبان الطرح العام الأولي.

وكانت أرامكو، صاحبة أكبر طرح أولي عام في التاريخ قد تعهدت إبان الإدراج، بتوزيعات سنوية تقدر بنحو 75 مليار دولار.

ومنذ بدء الجائحة وما صاحبها من تراجع لأسعار بعض خامات النفط والتي وصلت لمستويات صفرية للمرة الأولى في التاريخ تراجعت التدفقات النقدية الحرة إلى أن تعافت مرة أخرى مع عودة أسعار الخام للارتفاع.

ومن المنتظر بحسب ما ذكره المصدر الخاص لـCNBC عربية أن تتنافس عدة شركات محلية على العطاء، فيما ستقدم خدمات المشورة التمويلية والقانونية للمشروع شركات عالمية منها SMBC و White & Case.

وتتطلع أرامكو لجمع ما لا يقل عن 17 مليار دولار من بيع حصة أقلية في خط أنابيب الغاز التابع لها في صفقة مماثلة لشبكة خطوط أنابيب النفط.

وفي يونيو الماضي، أعلنت أرامكو وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلا من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرًا، مقابل 12.4 مليار دولار.

وحققت أرامكو صافي أرباح بلغ 95.5 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2021 مقابل أرباح بلغت 24.6 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020، وبنسبة ارتفاع 287.8%.