إيداع تُضيف الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في "ريدان الغذائية" لحسابات المساهمين

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في شركة ريدان الغذائية في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اعتباراً من اليوم الخميس 2 سبتمبر الجاري.

وكانت الجمعية العمومية للشركة، قد وافقت، خلال يوليو الماضي، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال، وذلك بطرح وإدراج 11.250 مليون سهم حقوق أولوية.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة من خلال ضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل لزيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 4.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر بلغت 8.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع المبيعات والايرادات الأخرى، انخفاض مصاريف البيع والتسويق، انخفاض مصاريف التموي، وانخفاض بعض المصاريف التشغيلية الثابتة المتعلقة بالفروع التي تم اقفالها نهائيا او مؤقتا.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 13 مليون ريال خسائر في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل خسائر 15.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت خسائر ريدان المتراكمة كما في 30 يونيو 2021، وبحسب القوائم المالية للربع الثانى من عام 2021 بنسبة 36.08% بمبلغ وقدره 81.178 مليون ريال من رأس مال الشركة والبالغ 225 مليون ريال سعودي.