الاقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 2-9-2021 وفقا للأسعار الرسمية حيث سجلت  الدواجن البيضاء 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة ، ويتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 27-29 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو،والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 43 جنيه،أسعار الأمهات 18 جنيها في المزرعة. 

 

وتراوحت أسعار البيض الأبيض بين 36-37 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح السعر للمستهلك 40_42 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 38-39  جنيها في المزرعة  ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها. 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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