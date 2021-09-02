شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 2-9-2021 وفقا للأسعار الرسمية حيث سجلت الدواجن البيضاء 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة ، ويتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 27-29 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو،والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 43 جنيه،أسعار الأمهات 18 جنيها في المزرعة.

وتراوحت أسعار البيض الأبيض بين 36-37 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح السعر للمستهلك 40_42 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 38-39 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها.