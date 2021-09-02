شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الدكتور خالد صوفى رئيساً لمجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يأتي هذا القرار في اطار خطة الوزارة للاستعانة بكوادر قيادية شابة في ادارة الاجهزة التابعة للوزارة بهدف تنفيذ رؤى وسياسات تتوافق مع استراتيجية الوزارة لاحداث تنمية صناعية حقيقية ترتكز على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري في السوقين المحلي والخارجي ومن ثم تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً.

جدير بالذكر، ان الدكتور مهندس خالد صوفي يتمتع بمؤهلات علمية رفيعة المستوى فهو حاصل على الدكتوراه في الضبط الاحصائى وتوكيد الجودة من جامعة القاهرة وماجستير نظم ادارة الجودة من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنها رئيس جهاز مراقبة وضمان الجودة ، حيث انه حاصل على دورات تدريبية متقدمة في مجالات القياس والمعايرة وضمان الجودة والمختبرات ونظم ادارة سلامة الغذاء.

كما يمتلك الرئيس الجديد لهيئة المواصفات والجودة خبرة كبيرة في العمل بالمنظمات الدولية وبصفة خاصة الامم المتحدة، ويعد أحد الخبراء في مجال الانتاج الصناعى وتحسين الجودة.