شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الخميس 2-9-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار استقراره اليوم الخميس 2-9-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال التعاملات الصباحية للبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى بنكى الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى بنك "cib" وبنك القاهرة عند 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل أيضا متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره أمس.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.