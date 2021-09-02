شكرا لقرائتكم خبر عن مع زيادة إنتاج «أوبك+».. استمرار تراجع أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس مع إعلان دول تجمع أوبك بلس اتفاقها على مواصلة زيادة الإِنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال الشهر الحالي، في إطار اتفاق التجمع على استرداد الكميات الضخمة التي سبق خفضها من الإنتاج في نيسان/أبريل من العام الماضي لمواجهة انهيار الأسعار في ذلك الوقت.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي في تعاملات بورصة نيويورك للسلع صباح اليوم بنسبة تصل إلى 4ر0%.